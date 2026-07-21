सगे दादा और चचेरे भाई की हत्या करने वाला पुलिस की गोली लगने के बाद हुआ अरेस्ट, आजमगढ़ में घोषित था 50 हजार का इनाम

पुलिस ने बताया है कि बारिश के कारण आरोपी की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देख उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पैतृक जमीन के बंटवारे और पैसे के विवाद के चलते उसने अपने दादा और चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की थी। घटना के बाद वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई।