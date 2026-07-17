17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

नीट रिजल्ट के बाद टूटी उम्मीदें, आजमगढ़ में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

Student Suicide: नीट परीक्षा में असफल होने पर आजमगढ़ में एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिज दिया।
2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Shaitan Prajapat

Jul 17, 2026

Student Suicide

परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने लगाई फांसी

NEET Student Suicide Case UP: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। परीक्षा में असफल होने के बाद छात्रा की उम्मीदे टूट गई थी, हताश होकर अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि परीक्षा आने के बाद वह लगातार तनाव में थी। छात्रा की सुसाइड की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

नीट रिजल्ट के तनाव में छात्रा ने की आत्महत्या

सिविल लाइंस की रहने वाली सृष्टि, मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसने परीक्षा दी थी, जिसके बाद से वह परिणाम को लेकर अत्यधिक मानसिक तनाव में थी।

गुरुवार देर शाम नीट का रिजल्ट घोषित हुआ। परीक्षा में असफल होने के बाद सृष्टि पूरी तरह टूट गई और गुमसुम होकर अपने कमरे में चली गई। परिवार में से किसी को भी उसके इस आत्मघाती कदम का अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे, तो सृष्टि का शव पंखे से लटकता मिला। उसने गले में दुपट्टा डालकर फांसी लगा ली थी। इस दुखद घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है।

छत्तीसगढ़ में भी छात्रा ने मौत को लगाया लगे

छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर में नीट में असफलता मिलने की वजह से आहत होकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लतातार तीसरी बार विफल होने की वजह से छात्रा तनाव में आ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें परीक्षा में सफल नहीं होने और परिवार की अपेक्षाओं का जिक्र किया गया था। पुलिस के अनुसार बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल खासपारा निवासी सुरला हरिका राव नायडू (20) पिछले तीन वर्षों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गुरुवार रात घोषित हुए परीक्षा परिणाम देखने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। देर रात करीब साढ़े तीन बजे उसकी मां कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर देखा जाने पर छात्रा फंदे से लटकी हुई थी।

नोट: यदि आप या आपका कोई परिचित किसी भी प्रकार के परीक्षा तनाव या अवसाद (Depression) से जूझ रहा है, तो कृपया तुरंत हेल्पलाइन (1800-599-0019) पर संपर्क करें।

CM योगी के दावे पर बृजभूषण सिंह ने उठाए सवाल, हनुमानगढ़ी के इतिहास पर दिया चौंकाने वाला बयान

ये भी पढ़ें
Brij Bhushan Sharan Singh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 08:25 pm

Published on:

17 Jul 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / नीट रिजल्ट के बाद टूटी उम्मीदें, आजमगढ़ में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर-ठगी जैसे मुकदमों में वांछित था बदमाश, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, साथी भी हुआ अरेस्ट

Azamgarh news
आजमगढ़

UP STF Encounter: हत्या समेत 10 मामलों में वांछित मुस्तफिजुल रहमान मारा गया, STF ने गोरखपुर में किया एनकाउंटर

Uttar Pradesh STF Police Encounter STF Operation Azamgarh Crime News
आजमगढ़

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

Lawrence bishnoi gang
आजमगढ़

यूपी के 2 युवकों से लॉरेंस के शूटर बनने तक; केस में पूर्व सांसद की भूमिका ने बढ़ाई चर्चा! क्या है इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnoi
आजमगढ़

Azamgarh Accident News : आजमगढ़ में पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर, 6 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर

Azamgarh accident
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.