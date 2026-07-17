नीट रिजल्ट के बाद टूटी उम्मीदें, आजमगढ़ में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर में नीट में असफलता मिलने की वजह से आहत होकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लतातार तीसरी बार विफल होने की वजह से छात्रा तनाव में आ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें परीक्षा में सफल नहीं होने और परिवार की अपेक्षाओं का जिक्र किया गया था। पुलिस के अनुसार बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल खासपारा निवासी सुरला हरिका राव नायडू (20) पिछले तीन वर्षों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गुरुवार रात घोषित हुए परीक्षा परिणाम देखने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। देर रात करीब साढ़े तीन बजे उसकी मां कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर देखा जाने पर छात्रा फंदे से लटकी हुई थी।