यूपी के 2 युवकों से लॉरेंस के शूटर बनने तक; केस में पूर्व सांसद की भूमिका ने बढ़ाई चर्चा! क्या है इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnois Shooters: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 शूटर्स उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान अभिनव और विवेक के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो, शुरुआती जांच के अनुसार ये पता चला है कि दोनों की लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एंट्री पूर्वांचल के एक बाहुबली और पूर्व सांसद के जरिए हुई थी। इस खुलासे के बाद गैंग के उत्तर प्रदेश कनेक्शन को लेकर जांच और तेज हो गई है।