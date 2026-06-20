पहले पी शराब फिर चाकू से गोदकर कर दी पत्नी की हत्या, आजमगढ़ में हाथापाई में पति भी घायल

वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर कप्तानगंज थाने की फोर्स पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि संबंधित थाने को सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी की गई। वहीं, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और सबूत इकट्ठा किए गए। उन्होंने बताया है कि आरोपी भी मारपीट के दौरान घायल हुआ है, जिसे परिजन लखनऊ के किसी अस्पताल में लेकर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में मायका पक्ष द्वारा तहरीर प्राप्त होने के बाद आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।