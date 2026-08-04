आजमगढ़ में बड़ा हादसा, डीजल टैंकर में भीषण विस्फोट, तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत

Azamgarh Accident News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सोमवार रात को एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। गोरखपुर से डीजल लेकर जा रहा एक टैंकर जीयनपुर क्षेत्र में बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे ट्रांसफार्मर नीचे गिर पड़ा और टैंकर में भीषण विस्फोट हो गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।