मिर्जापुर में 3 लोगों की मौत पर उग्र हुई भीड़, पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़

मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया है कि प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची थी और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्ति होने लगी। उन्होंने बताया कि कई थानों की फोर्स को भी मौके पर भेजा गया, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और ग्रामीणों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया है। उन्होंने बताया है कि मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की फोर्स को बुलाया गया है। मृतक के परिजनों से बातचीत करके मामले का हल निकाला जा रहा है।