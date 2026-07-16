Mirzapur Road Accident: टायर फटने के बाद ट्रक घर में घुसा, मिर्जापुर में सो रहे 5 लोग दबे, 3 की हुई मौत

घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सुबह 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसा है, जिसमें सो रहे कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पांच लोगों को बाहर निकल गया, जिनमें से तीन की मौके पर मौत हो चुकी थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक को कब्ज में ले लिया गया है। वहीं, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।