मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में धौंस जमा रहा था फर्जी इंस्पेक्टर, तैनाती की बात पूछने पर फंसा पेंच

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की सुबह कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा एक शख्स फर्जी इंस्पेक्टर निकला। वह खुद को इंस्पेक्टर बता रहा था, जबकि उसने कंधे पर एक स्टार लगा रखा था। वहीं, लोगों पर धौंस जमाने के दौरान आसपास के लोगों ने उसे घेर कर पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसकी बातचीत और व्यवहार से लोगों के उसके ऊपर शक हुआ और उसने अपनी तैनाती महिला थाने में बता दी, जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया।