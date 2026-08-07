शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मुर्जापुर में 2 घंटे के हंगामे के बाद उतरा नीचे

Man climb on Water tank in Mirzapur: मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नशे का आदि एक युवक पास में ही स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। युवक को पानी की टंकी पर चढ़े हुए देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसे नीचे उतर जाने की बात कहने लगे। वहीं, युवक कभी आधा धड़ टंकी से नीचे लटका दे रहा था, तो कभी टंकी की रेलिंग से पैर निकालने की कोशिश कर रहा था। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक को ग्रामीण और पुलिस ने सकुशल नीचे उतार लिया है।