बाड़मेर में MLA के घर के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप; बोला- ‘मांग नहीं मानी तो लाश नीचे आएगी’

बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह नाम का युवक पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ गया और उसके घर के बाहर एक साल से जमा गंदे पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। युवक की मांग है कि उसके घर के बाहर से पानी की निकासी आज के आज की जाए। कल्याण का कहना है कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।