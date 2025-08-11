11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika Logo

बाड़मेर

बाड़मेर में MLA के घर के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप; बोला- ‘मांग नहीं मानी तो लाश नीचे आएगी’

विधायक के घर से करीब 500 मीटर दूर जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया।

बाड़मेर

Lokendra Sainger

Aug 11, 2025

barmer news
Photo- Patrika Network

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर के शास्त्री नगर में सोमवार को एक युवक के विधायक प्रियंका चौधरी के घर से करीब 500 मीटर दूर जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद चार घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया।

बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह नाम का युवक पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ गया और उसके घर के बाहर एक साल से जमा गंदे पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। युवक की मांग है कि उसके घर के बाहर से पानी की निकासी आज के आज की जाए। कल्याण का कहना है कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

4 घंटे की समझाइश के बाद उतरा युवक

युवक ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी लाश ही नीचे आएगी। युवक ने मौके पर कलेक्टर, विधायक और एसपी को बुलाने की मांग की। सूचना मिलते ही जानकारी मिलने पर कोतवाली एएसआई ज्ञान सिंह मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। चार घंटे तक समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया। भीड़ जमा होने से माहौल तनावपूर्ण रहा।

Updated on:

11 Aug 2025 05:40 pm

Published on:

11 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में MLA के घर के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप; बोला- 'मांग नहीं मानी तो लाश नीचे आएगी'

