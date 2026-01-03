3 जनवरी 2026,

शनिवार

बाड़मेर

बाड़मेर में नए साल की पार्टी बनी जानलेवा; जोधपुर की अस्पताल में सोलर प्लांट श्रमिक की मौत, इलाके में भड़का आक्रोश

शिव थाना क्षेत्र स्थित सोलर पावर प्लांट में नए साल की रात चल रही पार्टी के दौरान हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बाड़मेर

image

Kamal Mishra

Jan 03, 2026

Barmer Death

धरने पर बैठे ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)

बाड़मेर। शिव थाना क्षेत्र के मेहरों की ढाणी (कोटड़ा) स्थित सोलर पावर प्लांट में नए साल की रात में आपसी विवाद के चलते हुए जानलेवा हमले में गंभीर घायल युवक की जोधपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मामला तूल पकड़ लिया और क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। परिजन कंपनी से उचित मुआवजा व हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कंपनी यार्ड के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

घटना की सूचना पर शिव थानाधिकारी सत्यप्रकाश विश्नोई मय जाब्ता जोधपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक के शव को पुलिस निगरानी में मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, शनिवार शाम तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिससे परिजनों व ग्रामीणों में रोष व्याप्त रहा।

सिर पर सरिये से वार

पुलिस के अनुसार जबर सिंह पुत्र विरध सिंह निवासी आकोड़ा (चौहटन) ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई सवाई सिंह रिन्यूएबल जीवीएनएल लिमिटेड में कार्यरत था और वर्तमान में मेहरों की ढाणी, शिव में तैनात था। 31 दिसंबर रात को चल रही पार्टी के दौरान सतेन्द्र पुत्र काशीराम निवासी नोहरा (उत्तरप्रदेश) ने उसके भाई के साथ गाली-गलौज शुरू की और जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर लोहे के सरिये से वार कर दिया।

मौके पर ही बेहोश हुआ श्रमिक

गंभीर चोट लगने से सवाई सिंह मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और सिर से खून बहने लगा। घटना के बाद साथी कर्मचारी मोती सिंह उसे तत्काल शिव के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बाड़मेर रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने के चलते बाड़मेर से उसे जोधपुर एमडीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात को उसकी मौत हो गई।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, श्रमिक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोलर कंपनी के यार्ड पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

मुआवजे की मांग को लेकर धरना

ग्रामीण मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर तैनात है और समझाइश के प्रयास जारी हैं। मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

03 Jan 2026 10:03 pm

Published on:

03 Jan 2026 10:02 pm

