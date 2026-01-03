बाड़मेर में नए साल की पार्टी बनी जानलेवा; जोधपुर की अस्पताल में सोलर प्लांट श्रमिक की मौत, इलाके में भड़का आक्रोश

बाड़मेर। शिव थाना क्षेत्र के मेहरों की ढाणी (कोटड़ा) स्थित सोलर पावर प्लांट में नए साल की रात में आपसी विवाद के चलते हुए जानलेवा हमले में गंभीर घायल युवक की जोधपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मामला तूल पकड़ लिया और क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। परिजन कंपनी से उचित मुआवजा व हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कंपनी यार्ड के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची।