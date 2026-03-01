बाड़मेर: कांस्टेबल ने टांके में कूदकर दी जान, 18 दिन पहले ही हुआ था भर्ती, सुसाइड नोट बरामद

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और टांके के आसपास की स्थिति का परीक्षण किया। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सके।