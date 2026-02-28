सार्वजनिक शौचालय है इसलिए कौन ले सुध

शहर के सरदारपुरा क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नियमित सफाई के अभाव, आसपास पड़ी खाली जमीन में फैली गंदगी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान है। पत्रिका ने जाने हालात, क्या बोले लोग