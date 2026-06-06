प्री-मानसून… खंडवा में 25 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी, दोपहर में तेज धूप

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्री-मानसून की गतिविधियां तेज हो गई है। जिसके चलते बादलों की आवाजाही भी रहेगी और तेज हवा भी चलेगी। इस दौरान आकाशीय बिजली की भी संभावना है। ऐसा मौसम आगामी 10 जून तक रहेगा। आगामी 11 जून से जिले में डायरेक्ट बारिश के आसार दिख रहे है, लेकिन मानूसन की एंट्री नहीं होगी। मानसून के लिए अभी इंतजार करना होगा। शुक्रवार को मौसम में नमी के परिसंचरण और तेज धूप के कारण उमस भी बढ़ी है।