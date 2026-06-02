मौसम का कहर… 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली धूलभरी आंधी, पेड़ धाराशायी, पोल आड़े, छतों के टीन उड़े -देखे साथ में वीडियो

दिन में तापमान बढ़ा, शाम को बारिश

रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को मौसम साफ था, दोपहर तक तेज धूप भी निकली थी, जिसके चलते दिन के तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई। अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री बढकऱ दोबारा 40.5 डिग्री पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की कमी आई और 19.0 डिग्री रहा। शाम 4.30 बजे के बाद तेज हवाओं ने जोर पकड़ा और देखते ही देखते आंधी में बदल गई। इसके साथ ही बारिश भी हुई। पूरे जिलेभर में आंधी-तूफान के चलते फसलों में नुकसान होने के भी समाचार है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी कडक़ी। ग्रामीण क्षेत्र में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मौत की बात भी सामने आ रही है।