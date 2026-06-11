नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, खंडवा में चुनाव आयुक्त का पुतला जलाया

जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के संयुक्त नेतृत्व में मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर केवलराम पेट्रोल पंप पर चल रहे धरने के बीच युवक कांग्रेस के आक्रोशित युवाओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंक दिया। उन्होने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है ,लोकतंत्र की हत्या बंद होना चाहिए । तानाशाही हटाकर लोकतंत्र को बचाना चाहिए ,एक तरह जहां नीट परीक्षा में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और उनके दोषी पर अभी तक कार्यवाही नही हुई है और मीनाक्षी नटराजन मामले ने गलत तरीके से उनका नामांकन निरस्त करवाकर भाजपा ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया है।