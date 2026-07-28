मेधावी प्रोत्साहन राशि का इंतजार…2043 छात्रों के खातों में नहीं पहुंचे 5.06 करोड़ रुपए

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12 वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के 2043 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक को 25-25 हजार की राशि मिलनी है। जुलाई माह समाप्त होने को है। अब तक किसी भी छात्र के खाते में राशि जमा नहीं हुई है। इससे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में इंतजार बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि राशि मिलने से वे पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीद सकेंगे।