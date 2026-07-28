गुरु पूर्णिमा पर्व… खंडवा के श्री दादाजी धाम में आज से शुरू होगा सेवा का महोत्सव, हर कदम पर मिलेगी भक्तों को प्रसादी

गुरु पूर्णिमा पर्व का खंडवा में अलग ही महत्व है। यहां अवधूत संत श्री केशवानंद महाराज बड़े दादाजी और उनके शिष्य श्री हरिहर भोले भगवान छोटे दादाजी महाराज की समाधि पर शीश नवाने देशभर से भक्त आते हैं। महाराष्ट्र, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, बैतूल, सांगवी, पंढरी सहित जिलेभर से दादाजी भक्त नंगे पांव पैदल निशान अर्पित करने आते है। सोमवार तक करीब डेढ़ लाख भक्त समाधि दर्शन कर चुके थे। साथ ही सैकड़ों निशान जत्थों द्वारा श्री दादाजी महाराज के चरणों में निशान अर्पित किए जा चुके है। सोमवार तक यहां करीब 2500 निशान अर्पित किए गए। मंगलवार को महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना के निशान यहां अर्पित होंगे।