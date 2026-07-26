करगिल विशेष… आज भी ऑपरेशन विजय की गाथा खंडवा में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं में भर रही जोश

27 वर्ष पूर्व करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मन से अपनी चोटियों को वापस हासिल कर इतिहास रचा। हाल के वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई ने भी युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और देशसेवा का जज़्बा और मजबूत किया है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे जय हिंद डिफेंस ग्रुप के युवाओं का कहना है कि इन अभियानों से उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वे भी वर्दी पहनकर देश की रक्षा में अपना योगदान दें।