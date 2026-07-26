26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

करगिल विशेष… आज भी ऑपरेशन विजय की गाथा खंडवा में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं में भर रही जोश

-सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए करगिल युद्ध बन रहा प्रेरणा -जय हिंद डिफेंस ग्रुप के युवाओं ने देश सेवा के लिए सैनिक बनने की ठानी, कर रहे कड़ी मेहनत
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jul 26, 2026

Operation Vijay

खंडवा. सेना में जाने के लिए पसीना बहाते जय हिंद डिफेंस ग्रुप के युवा।

करगिल युद्ध ऑपरेशन विजय को 27 साल पूरे हो रहे है। दो दशक पूर्व पैदा हुए अधिकतर युवाओं को ऑपरेशन विजय की जानकारी नहीं है, लेकिन सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज भी करगिल विजय प्रेरणा बनी हुई है। देश के युद्ध इतिहास के सबसे कठिनतम युद्ध में से एक करगिल ऑपरेशन विजय की गाथा आज भी युवाओं में जोश भर देती है।

इन अभियानों से मिल रही प्रेरणा

27 वर्ष पूर्व करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मन से अपनी चोटियों को वापस हासिल कर इतिहास रचा। हाल के वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई ने भी युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और देशसेवा का जज़्बा और मजबूत किया है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे जय हिंद डिफेंस ग्रुप के युवाओं का कहना है कि इन अभियानों से उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वे भी वर्दी पहनकर देश की रक्षा में अपना योगदान दें।

किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं

करगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय की सफलता बताती है कि भारतीय सैनिक किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भी देश की सुरक्षा के प्रति सेना का दृढ़ संकल्प दिखाया। मैं सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना और शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाना चाहती हूं।
रितिका गांगुले, छात्रा

हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा

करगिल के वीरों का बलिदान हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। यही भावना मुझे सेना में शामिल होने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देती है।
सागर पटेल, छात्र

करगिल की गाथा से गर्व महसूस होता है

जब भी कारगिल के शहीदों की गाथा सुनता हूं तो गर्व महसूस होता है। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने सेना की क्षमता और साहस को दुनिया के सामने रखा है। मेरा सपना है कि वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करूंगी।
सलोनी योगी, छात्रा

वीर सैनिकों के त्याग की याद दिलता

देश की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। करगिल विजय दिवस हमें वीर सैनिकों के त्याग की याद दिलाता है। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर ने युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। मैं पूरी लगन से तैयारी कर रहा हूं ताकि भारतीय सेना का हिस्सा बन सकूं।
शिवकुमार कासडे, छात्र

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 12:22 pm

Published on:

26 Jul 2026 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / करगिल विशेष… आज भी ऑपरेशन विजय की गाथा खंडवा में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं में भर रही जोश

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दादाजी भक्तों का अनोखा संकल्प… पैरों पड़ गए छाले, फिर भी होंठों पर भज लो दादाजी का नाम…

DADAJI DHAM KHANDWA
खंडवा

फोटो खिंचवाकर कार में बैठे थे परिवार के 10 लोग, खंडवा में मौत बनकर आया ट्रक

Road Accident
खंडवा

खंडवा गौरव दिवस… 3 अगस्त फूड फेस्टिवल और गुरु पूर्णिमा के भंडारों में प्लास्टिक एक्सपेरिमेंट पर रहेगा प्रतिबंध

Khandwa Gaurav Diwas
खंडवा

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी, पुराना बस स्टैंड और जूना महल क्षेत्र के विकास पर अब रहेगा प्रशासन का मुख्य फोकस

Simhastha 2028
खंडवा

पूर्व जिपं सदस्य कैथवास का फर्जीवाडा़ : पशुशेड की जगह दो मंजिला दुकान, पत्नी पर प्रकरण दर्ज

MANREGA
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.