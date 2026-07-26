दादाजी भक्तों का अनोखा संकल्प… पैरों पड़ गए छाले, फिर भी होंठों पर भज लो दादाजी का नाम…

पांढुर्ना से 17 जुलाई को श्री दादाजी दरबार खंडवा के लिए 30 पदयात्रियों का जत्था निकला हुआ है। प्रतिदिन औसतन 40 किमी का सफर पैदल करते हुए श्रद्धालु भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहरजी का नाम जपते हुए हर कठिनाई को सहते हुए आगे बढ़ रहे है। यूं तो 15 साल ये भक्त निशान लेकर आ रहे है, लेकिन इस बार निशान के साथ एक संकल्प भी है कि कोरोना काल में बंद हुई दादा धाम एक्सप्रेस पुन: शुरू हो। इसके लिए भक्त गुरु पूर्णिमा पर दादाीज महाराज को निशान अर्पित कर समाधि पर माथा टेककर ट्रेन पुन: शुरू कराने की अर्जी गुरु चरणों में समर्पित करेंगे।