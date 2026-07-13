गुरु पूर्णिमा पर्व… खंडवा दादाजी धाम में धूनी माई के ताप से बचाने सेवादारों ने बनाई सुरक्षा दीवार

आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का मुख्य उत्सव श्री दादाजी धाम में मनाया जाएगा। तीन दिवसीय आयोजन में गुरु पूर्णिमा पर्व पर चार से पांच लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो धूनीमाई में नारियल भी अर्पित करते है। जिसके चलते धूनीमाई का तापमान बढ़ जाता है। श्री दादाजी ट्रस्ट ने बताया कि धूनीमाई की दीवार सूखने के बाद गोबर से लेपन किया जाएगा। इसके बाद इस पर कलर कर कलाकार पेंटिंग भी बनाएंगे। वहीं, गुरु पूर्णिमा पर आने वाले भक्तों को प्रसादी स्वरूप दी जाने वाली चादर पैकिंग का कार्य भी आरंभ है। अब तक करीब 10 हजार चादरों को सेवादारों द्वारा पैक किया जा चुका है।