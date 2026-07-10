4 अगस्त गौरव दिवस… मुंबई के गायक विनोद राठौर को मिलेगा खंडवा गौरव सम्मान, राठौर देंगे गीतों की प्रस्तुति

बैठक में किशोर प्रेरणा मंच अध्यक्ष रणबीर चावला ने बताया कि मंच द्वारा वाइस ऑफ खंडवा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष गायन प्रतियोगिता तीन ग्रुप में करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता पुरस्कार की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सीनियर ग्रुप में प्रथम 31000, द्वितीय 21000 व तृतीय 11000 रुपए का रखा गया। जूनियर ग्रुप में प्रथम 15000, द्वितीय 8000 और तृतीय 5000 रुपए रहेगा। सब जूनियर ग्रुप में प्रथम पुरस्कार 11000, द्वितीय 8000 एवं तृतीय 5000 रुपए रखा गया है। बैठक में महापौर अमृता अपर यादव, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, किशोर प्रेरणा मंच के सदस्य मौजूद थे। सचिव नारायण बाहेती ने आभार माना।