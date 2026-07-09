मानसून मेहरबान… झिर-झिर बरस रहा पानी, फसलों के लिए बना वरदान, किसानों ने बताया फसलों के लिए अमृत

पिछले चौबीस घंटों में जिले में 20.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसमें खंडवा में 21 मिमी, नया हरसूद में 8 मिमी, पंधाना में 9 मिमी, पुनासा में 15 मिमी तथा खालवा में 49 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 8 जुलाई तक 205.2 मिमी औसत वर्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 256.0 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक खंडवा में 246 मिमी, नया हरसूद में 220 मिमी, पंधाना में 241 मिमी, पुनासा में 227 मिमी तथा खालवा में 346 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत बारिश 808 मिमी है।