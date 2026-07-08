8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

कलेक्टर खंडवा की जनसुनवाई में अधिकारियों को खुली चुनौती, 7 दिन में पुलिया नहीं बनी तो आंदोलन

-नेता प्रतिपक्ष, क्षेत्रीय पार्षद और पूर्व पार्षद के साथ पहुंचे खानशाहवली वार्डवासी -अपर कलेक्टर से नेता प्रतिपक्ष की जमकर बहस, कहा -ये मनमानी चल रही है
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jul 08, 2026

public hearing

खंडवा. अपर कलेक्टर से बहस करते नेता प्रतिपक्ष, पार्षद व पूर्व पार्षद।

खानशाहवली वार्ड को बडग़ांव भीला रोड से जोडऩे वाली नाले की पुलिया को तोडऩे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर, पार्षद शब्बीर कादरी और पूर्व पार्षद हाशिम पटेल ने अधिकारियों को खुली चुनौती दी कि सात दिन में पुलिया नहीं बनी तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष की अपर कलेक्टर केआर बड़ोले से जमकर बहस भी हुई।

आक्रोशित लोग पहुंचे जनसुनवाई में

पिछले दिनों नगर निगम ने बडग़ांव भीला नाले की पुलिया को अवैध अतिक्रणम बताकर तोड़ दिया था। जिसके बाद से खानशाहवली वार्डवासी पुलिया को लेकर आक्रोशित है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने कहा कि एक समुदाय के साथ पक्षपात किया जा रहा है। पुलिया टूटने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है। ऐसा चलेगा तो खंडवा कभी विकास नहीं कर पाएगा। आक्रोशित होते हुए मुल्लू राठौर ने यह तक कह डाला कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं अधिकारियों को भी नहीं छोडुंगा।

watch video

पूर्व महापौर के समय वैध, अब अवैध

पूर्व पार्षद हाशिम पटेल ने बताया कि उनके कार्यकाल में पुलिया स्वीकृत की गई थी। एमआइसी की बैठक में इसे तत्कालीन महापौर सुभाष कोठारी ने स्वीकृत करते हुए बनवाया था। अब तक पुलिया वैध थी और अब कुछ कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने पुलिया अवैध हो गई। नेता प्रतिपक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद व रहवासियों ने सात दिन में पुलिया को बनाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

सार्थक ऐप पर हाजरी नहीं लगाई तो रोक दिया वेतन

कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार जनसुनवाई में बड़ी गहमा गहमी रही। विभिन्न संगठनों ने अलग-अलग पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपे। कृषि विस्तार अधिकारियों ने सार्थक एप पर हाजरी नहीं लगाने पर वेतन रोकने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं, कोटवार संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर कलेक्टर से गुहार लगाई।

कृषि विस्तार अधिकारियों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

मप्र कृषि विस्तार अधिकारी संघ अध्यक्ष गणेश रससोरे, सचिव धीरेंद्रसिंह राजावत सहित बड़ी संख्या में कृषि विस्तार अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। संघ ने बताया कि एक पक्षीय निर्णय लेकर सार्थक ऐप पर उपस्थिति नहीं लगाने के कारण माह जून का वेतन रोक दिया गया है। भोपाल प्रांतीय संघ के आह्वान पर सभी जिलों में सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। वेतन रोकने से कृषि विस्तार अधिकारियों को आर्थिक हानि हुई है। संघ ने अविलंब वेेतन भुगातन की मांग की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 12:13 pm

Published on:

08 Jul 2026 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कलेक्टर खंडवा की जनसुनवाई में अधिकारियों को खुली चुनौती, 7 दिन में पुलिया नहीं बनी तो आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ह्यूमन एंगल : भोपाल में अटकी 2 करोड़ अनुग्रह राशि,इंतजार में 125 मृतक परिवारों की पथराई आंखें

Sambal Yojana
खंडवा

खंडवा की पार्वती बाई धर्मशाला की 72 दुकानों का किराया 10 गुना तक बढ़ाया, दुकानदारों में हडक़ंप

Parvati Dharamshala
खंडवा

‘नियति को कुछ और मंजूर था…’ दिवाली के बाद होनी थी अरविंद की शादी, खंडवा से आ गई मनहूस खबर

Road accident:सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरविंद की मौत (Photo Source - Patrika)
खंडवा

नांदेड़ रेल मंडल की बैठक में सांसद ने अधूरे रेल कार्यों पर जताई नाराजगी

नांदेड़ रेल मंडल कार्यालय में आयोजित सांसदों की बैठक
खंडवा

भ्रष्टाचार पर मेहरबान अफसर, जिपं सीईओ की टेबल पर दबी एक करोड़ के वित्तीय अनियमितता की फाइलें

corruption in panchayat
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.