कलेक्टर खंडवा की जनसुनवाई में अधिकारियों को खुली चुनौती, 7 दिन में पुलिया नहीं बनी तो आंदोलन

पिछले दिनों नगर निगम ने बडग़ांव भीला नाले की पुलिया को अवैध अतिक्रणम बताकर तोड़ दिया था। जिसके बाद से खानशाहवली वार्डवासी पुलिया को लेकर आक्रोशित है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने कहा कि एक समुदाय के साथ पक्षपात किया जा रहा है। पुलिया टूटने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है। ऐसा चलेगा तो खंडवा कभी विकास नहीं कर पाएगा। आक्रोशित होते हुए मुल्लू राठौर ने यह तक कह डाला कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं अधिकारियों को भी नहीं छोडुंगा।