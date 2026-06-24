जन सुनवाई में फूटा आक्रोश… खंडवा जिपं सीईओ के सामने महिला ने फोड़ी चुडिय़ां, बिलखकर रोए बुजुर्ग

रामपुरा कलां हाल मुकाम मुंबई से आए बद्रीप्रसाद उर्फ हरिशंकर ने बताया कि उसकी जमीन रामपुरा कला में कुल 14.29 एकड़ है। जिसमें से उसने 10 एकड़ बेची थी, एक एकड़ जमीन बंदोबस्त में कम हो गई थी। अब दो एकड़ जमीन पर जमीन खरीदने वाले ने कब्जा कर लिया है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि आपकी बात बाद में सुनेंगे। इस पर बाहर निकलते ही बुजुर्ग रोने लगे। हालांकि कलेक्टर ने बाद में उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर सारी जानकारी ली। बुजुर्ग की जमीन का केस एसडीएम न्यायालय में प्रचलित होने से कलेक्टर ने एसडीएम को दो माह में सुनवाई करने के निर्देश दिए।