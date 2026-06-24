अवैध शराब को लेकर महिलाएं लामबद्ध… लगाए नारे बंद करो-बंद करो, गांव में कच्ची-पक्की शराब बंद करो

महिलाओं ने बताया कि किशोरावस्था में पहुंचे बच्चे भी बड़ों को देखकर शराब के जाल में फंस रहे है। घर की महिलाओं को खेतों में मजदूरी कर अपना परिवार पालन पोषण करना पड़ रहा है। अवैध शराब की रोकथाम समय पर नहीं की गई तो पूरा गांव नशे की आगोश में आ जाएगा। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि अवैध शराब को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा।