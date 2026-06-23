नशा मुक्त भारत अभियान : साइकिल रैली…नशा मुक्त समाज निर्माण का दिया संदेश

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भुसावल में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली डीआरएम कार्यालय से प्रारंभ होकर आयुध निर्माणी ( ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ) तक गई। रैली डीआरएम कार्यालय लौटकर सभा के रूप में तब्दील हुई। रैली में मंडल रेल प्रबंधक पुनीत अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।