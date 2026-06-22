खंडवा में पिता की आंखों के सामने बुझ गए घर के चिराग, तालाब में डूबने से दो भाईयों की मौत

राजू गुर्जर गांव के पास ही खेत में पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था। इसी बीच कुछ देर बाद उसके दोनों बेटे 15 वर्षीय सुधीर और 12 वर्षीय राज भी खेत आ गए। खेत के पास ही तालाब होने से राजू बैलों को पानी ले गया था, वहां सुधीर और राज भी हुंच गए। दोनों तालाब में नहाने की बात कही इसपर पिता ने उन्हें किनारे में नहाने की सेहमति दे दी। एक तरफ जहां पिता बैल को पानी पिलाने में लगा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ नहाते समय अचानक दोनों गहरे पानी में चले गए।