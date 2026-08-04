जयंती विशेष : जलेबी, दोस्ती और सुरों की मिठास… में आज भी मुस्कुराते हैं किशोर दा

कारोबारी रहे रमणीक भाई मेहता, किशोर कुमार के स्कूल और कॉलेज के साथी थे। उनके नाती दर्शन मेहता बताते हैं कि दोनों साथ पढ़े और आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भी गए। दादाजी अक्सर एक रोचक किस्सा सुनाते थे। सिविल लाइंस क्षेत्र के जंगलनुमा इलाके में दोस्त जलेबी खिलाने का लालच देकर किशोर कुमार से गाना गवाते थे। एक दिन जब वे पूरे मन से गा रहे थे, तो आसपास घूम रहे हिरन भी मानो उस मधुर आवाज में खोकर वहीं ठहर गए। दर्शन कहते हैं कि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस आवाज का जादू था। जिसने इंसानों के साथ प्रकृति को भी अपना दीवाना बना लिया। उनकी मांग है कि देश किशोर कुमार को भारत रत्न देकर सम्मानित करे।