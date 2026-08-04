मानवता शर्मसार: अनाज मंडी में बुजुर्ग के शव को कुत्तों ने नोचा

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआइ दिनेश कुमरावत ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। एसआइ कुमरावत ने बताया कि कुत्तों ने शव के पैर, कमर और पेट के पास का हिस्सा बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बुजुर्ग की मौत देर रात हुई होगी और सुबह तक शव खुले में पड़ा रहने के कारण आवारा कुत्तों ने उसे नोच डाला। मर्ग कायम कर लिया है तथा मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के लोगों और मंडी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि मृतक की पहचान हो सके और उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।