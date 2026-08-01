मौत की धारा से जिंदगी की वापसी, साढ़े 10 घंटे की जंग जीतकर बचाई चार सांसें

गुरुवार शहर का बाजार बंद होने से मेडिकल व्यवसायी हुजैफा पिता हामिद (40) अपने यहां काम करने वाले मयंक पिता गोपाल (16), अली असगर पिता मुस्तफा और आयुष पिता सुनील (18) के साथ जावर क्षेत्र के ग्राम अमलपुरा के पास हांडी कुंडी पर पिकनिक मनाने गया था। चारों पानी देखने टापू पर गए थे। शाम करीब छह बजे अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से चार युवक सुक्ता और आबना नदी के बीच बने इस टापू पर फंस गए। चारों ओर तेज बहाव होने के कारण युवक बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सूचना मिलते ही जावर थाने से पुलिस टीम के साथ ही एसडीईआरएफ की टीम कंपनी कमांडर रविंद्र महिवाल ने साथियों के साथ बचाव अभियान शुरु किया। कुछ ही देर में प्रभारी कलेक्टर डॉ. नागार्जुन गौडा़, एसपी अगम जैन, एएसपी महेंद्र तारणेकर, हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल चौहान सहित पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।