PNG Gas : सिलेंडर बुकिंग की झंझट होगी खत्म, घर-घर मिलेगी पीएनजी की सुविधा

भोजाखेड़ी में सीएनजी का 5900 किलो के दो मुख्य स्टेशन बनाए गए हैं। स्टेशन से पीएनजी की आपूर्ति होगी। गैस की सुविधा केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और औद्योगिक क्षेत्रों को भी पाइप लाइन के माध्यम से गैस मिलेगी। परियोजना के अनुसार जिले में दो जिला नियामक प्रणाली ( डीआरएस ) स्थापित होंगे। प्रारंभिक चरण में शहर में 30 मुख्य लाइनें, 50 किलोमीटर पीई पाइपलाइन तथा प्रत्येक 150 से 200 कनेक्शन पर सर्विस रेगुलेटर ( एसआर ) लगाए जाएंगे। जिससे गैस का दबाव नियंत्रित रहेगा। और निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी।