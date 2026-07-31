ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में घुसा बारिश और नाले का पानी, देशभर के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं हुई आहत

स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास जूना महल क्षेत्र में चल रहे निर्माण एवं विस्तार कार्य के कारण ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित हो गई है। आरोप है कि आसपास की नालियां और जल निकासी मार्ग क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध होने से वर्षा का पानी सीधे सुखदेव मुनि द्वार की ओर से मंदिर परिसर में प्रवेश कर गर्भगृह तक पहुंच गया। हालांकि गर्भगृह में लगाए गए कांच के अवरोध (ग्लास बैरियर) के कारण पानी ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच सका। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की जल निकासी व्यवस्था में शीघ्र सुधार करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों से स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।