गुरु पूर्णिमा पर्व… श्री दादाजी धाम खंडवा में बदली व्यवस्थाओं से नहीं टूटी परंपरा, हर घंटे 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

गुरु पूर्णिमा पर अलसुबह से मंदिर में सेवा के बाद दर्शन शुरू हुए। सेवा के पूर्व रात 3 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए 6 नंबर गेट के पास जिगजैग में कतारों में खड़े हो गए थे। मंगलवार रात से बुधवार रात तक 2.5 लाख श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बड़े दादाजी महाराज और छोटे दादाजी महाराज के दर्शन कर चुके थे। श्री दादाजी धाम में लगे वॉचिंग कैमरे के रिकॉर्ड अनुसार हर घंटे 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भीड़ में एक व्यक्ति को औसतन एक घंटा दर्शन के लिए लगा। शाम तक जिगजैग से होकर दर्शनार्थियों को निकाला गया। वहीं, रात में भीड़ का लोड कम होने पर बारादरी से सीधे प्रवेश दिया गया।