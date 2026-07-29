गुरु पूर्णिमा पर्व… श्री दादाजी धाम खंडवा में शुरू हुआ आस्था, श्रद्धा और सेवा का महोत्सव, दो दिन चलेगा अनवरत

श्री दादाजी धाम में गुरु पूर्णिमा का मुख्य दिवस बुधवार को मनाया जाएगा। पर्व से एक सप्ताह पहले ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार तक करीब डेढ़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। मंगलवार दिनभर निशान चढ़ाने का सिलसिला भी जारी रहा। पांढुर्ना, बैतूल, भैंसदेही, सहित खंडवा व आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु निशान चढ़ाने पहुंचे। दिनभर में 21 सौ से अधिक निशान श्री समाधि पर अर्पित किए गए। पांढुर्ना रथ यात्रा का निशान रात 10 बजे चढ़ाया गया। बुधवार को करीब 2 लाख भक्तों के आने की संभावना है। पर्व की मुख्य आरती रात 8.30 बजे 108 दीपों से की जाएगी।