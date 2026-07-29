हरित क्रांति : 2.50 लाख गड्ढों में सीड बॉल रोपे, 21 दिन में अंकुरित होंगे पौधे

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ कुंवर सिंह कहना है कि सीड बॉल पर्यावरण संरक्षण की एक प्रभावी और सरल विधि है। मिट्टी, खाद और बीजों को मिलाकर बनी ये गेंदें बिना अधिक श्रम के बड़े क्षेत्रों में हरियाली फैलाने में सहायक होती हैं। ये वर्षा पर निर्भर करती हैं और अंकुरित होने के बाद स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। यह तरीका मिट्टी के कटाव को रोकने और भूजल रिचार्ज में भी योगदान देता है, जिससे सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिलती है।