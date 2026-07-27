MP में रोडवेज की वापसी! अगले महीने शुरू होगी बस सेवा, 82.70 लाख किसानों को भी मिली राहत

Khandwa News- सोमवार को खंडवा आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई ऐलान किए।
Khandwa News- एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को खंडवा में थे। उन्होंने दादाजी धाम में दर्शन किए और ओंकारेश्वर समेत किसानों को बड़ी सौगातें दीं। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपए की राशि जमा कराई। इस मौके पर सीएम ने पुलिस बटालियन, बूंदी-खंडवा मार्ग, अगले माह से रोडवेज सुविधा समेत कई सौगातें दीं।
सीएम मोहन यादव सोमवार को खंडवा में कई सौगातें दी। मोहन यादव ने जैविक एवं हाईटेक खेती, खाद्य प्रसंस्करण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित करने के साथ ही खंडवा में पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने खंडवा-बूंदी मार्ग के लिए 15 सिंतबर से पहले टेंडर जारी होने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का किसानों की ओर से हल भेंट कर स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के प्रति हमारी सरकार के मन में अगाध सम्मान है। राज्य सरकार ने आज प्रदेशभर के 82 लाख 70 हजार से अधिक किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3300 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। किसानों को एक साथ 4-4 हजार रुपए बैंक खातों में डाले गए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि वर्ष 2002-03 से पहले मात्र 44 लाख हेक्टेयर था। पिछले ढाई साल में सिंचाई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ चुका है। राज्य सरकार ने किसानों को बिजली, पानी, बेहतर सड़कें, प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती से जोड़ा है। किसान अब ड्रोन से खाद-बीज का छिड़काव कर रहे हैं। इसी वर्षा काल के बाद किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी।
मध्यप्रदेश में सरकारी बस सेवाएं नहीं थी, लेकिन अगले माह से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने से प्रदेश के नागरिकों को सरकारी रोडवेज बसों की सौगात मिलेगी। यह गरीब, किसानों के कल्याण का समय है। प्रदेश में गरीब-जरूरतमंदों को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम से जुड़े सभी धार्मिक स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिंहस्थ-2028 के आयोजन की तैयारियों के साथ ही ओंकारेश्वर धाम में भी हजारों करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं।
डॉ. यादव ने कहा राज्य सरकार ने एक समान नागरिक संहिता को विधानसभा से पास करवाया है। यही समय है सही समय है। अब एक समान कानून के देश और प्रदेश चलेगा। यूसीसी के संबंधित सर्वे में साढ़े 3 करोड़ से अधिक लोगों को एसएमएस भेजे गए। इसके लिए 10 लाख से अधिक सुझाव मिले। सर्वे में 76 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहनों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। इससे पहले बहनों को तीन तलाक से मुक्ति मिली है।
खंडवा आए डा. मोहन यादव सोमवार को दादा धूनी वाले धाम भी गए। उन्होने इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि खंडवा के सुप्रसिद्ध धूनीवाले दादाजी का स्वभाव जनकल्याणकारी भावनाओं से ओत-प्रोत था। उन्होंने अपने जीवनकाल में सर्वधर्म सद्भाव, भूखों को अन्न खिलाने और श्रद्धा-भाव से सभी भक्तों के कष्टों के निवारण को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दादाजी धूनीवाले धाम बाहरी आडंबर से अलग है और यहां आने के बाद हर किसी को आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। बड़े दादाजी और छोटे दादाजी का यह अविस्मरणीय स्थान खंडवा ही नहीं, संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए गौरव और आस्था का स्थान रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से दादाजी धूनीवाले धाम में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कई तरह की मत भिन्नता थीं। राज्य सरकार ऐसी सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। दादाजी धूनीवाले धाम की मर्यादा के अनुरूप राज्य सरकार सभी प्रकार से नियम और संयम का पालन कर दादाजी के आशीर्वाद से इस धाम को भव्य और दिव्य बनाएगी। सरकार हर संभव प्रयास करेगी।
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