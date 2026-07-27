यहां खेत में खड़ा दिखा ‘हवाई जहाज’, गूगल मैप ने टोकरखेड़ा गांव में बढ़ाया कौतूहल

गूगल मैप पर हवाई जहाज का स्क्रीनशॉट एनजीओ में काम करने वाले ग्राम टोकरखेड़ा के युवा रूपेश भालसे ने लिया। रूपेश ने बताया कि, सबसे पहले गूगल मैप पर शिवपुरी निवासी प्रवीण गांगिया ने ये नजारा देखा था। दरअसल, गूगल मैप पर ये हवाई जहाज छैगांवमाखन के पास टोकरखेड़ा में शिवपुरी फार्म हाउस से कुछ दूरी पर खेत में दिखाई दे रहा है। लेकिन, सच्चाई ये है कि, खेत में ऐसा कोई विमान खड़ा नहीं है। इसके फोटो और वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों ने भी सर्च किया और इसे सही पाया। बताया जा रहा है कि, गूगल मैप पर ये चित्र काफी पुराना है, जो आज भी दिखाई दे रहा है।