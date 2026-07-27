27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

यहां खेत में खड़ा दिखा ‘हवाई जहाज’, गूगल मैप ने टोकरखेड़ा गांव में बढ़ाया कौतूहल

Google Maps : खंडवा से 20 किमी दूर ग्राम टोकरखेड़ा में एक लोकेशन वायरल हो रही है। खेत में एयरक्राफ्ट देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया सैटेलाइट इमेज का भ्रम।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 27, 2026

Google Maps

Google Maps (टोकरखेड़ा के खेत में गूगल मैप पर दिखाई देता विमान Photo Source- Google Map Screenshot)

Khandwa News :मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित टोकरखेड़ा गांव एक हवाई जहाज के चित्र स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यहां गूगल मैप पर खेत के बीचों - बीच खड़ा एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। जिसने भी मैप पर हवाई जहाज की लोकेशन देखी, वो कुछ पल के लिए चौंक गया। कुछ ही समय में हवाई जहाज के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया और लोगों के बीच तरह - तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

गूगल मैप पर हवाई जहाज का स्क्रीनशॉट एनजीओ में काम करने वाले ग्राम टोकरखेड़ा के युवा रूपेश भालसे ने लिया। रूपेश ने बताया कि, सबसे पहले गूगल मैप पर शिवपुरी निवासी प्रवीण गांगिया ने ये नजारा देखा था। दरअसल, गूगल मैप पर ये हवाई जहाज छैगांवमाखन के पास टोकरखेड़ा में शिवपुरी फार्म हाउस से कुछ दूरी पर खेत में दिखाई दे रहा है। लेकिन, सच्चाई ये है कि, खेत में ऐसा कोई विमान खड़ा नहीं है। इसके फोटो और वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों ने भी सर्च किया और इसे सही पाया। बताया जा रहा है कि, गूगल मैप पर ये चित्र काफी पुराना है, जो आज भी दिखाई दे रहा है।

इसलिए दिख रही गूगल मैप पर इमेज

विशेषज्ञों के अनुसार, जब गूगल मैप ने ये चित्र कैप्चर किया होगा, तब आसमान से कोई विमान गुजर रहा होगा, जो चित्र में आ गया। इसी कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, हवाई जहाज खेत पर उतरकर खड़ा है। जब गूगल मैप पर ये लोकेशन देखी जाती है तो विमान खेत में उतरा हुआ दिखाई देता है। सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेज के कारण ऐसा दिख रहा है।

न हवाई पट्टी… न कभी उतरा विमान

ग्राम टोकरखेड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि, गांव में न तो कोई हवाई पट्टी है और न ही कभी यहां किसी विमान के उतरने की घटना हुई है। ऐसे में खेत में विमान दिखाई देना लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। गांव वालों को जैसे-जैसे हवाई जहाज की जानकारी लग रही है, वे कौतूहलवश गूगल मैप पर गांव की लोकेशन सर्च कर हवाई जहाज का चित्र देख रहे हैं।

चंबल में फिर लौटा डकैतों का खौफ, डकैत कल्ली गुर्जर ने कंटेनर के 12 टायर फोड़े, वसूला टैरर टैक्स

ये भी पढ़ें
Dacoits Terror Return In Chambal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 07:38 am

Published on:

27 Jul 2026 07:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / यहां खेत में खड़ा दिखा ‘हवाई जहाज’, गूगल मैप ने टोकरखेड़ा गांव में बढ़ाया कौतूहल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

करगिल विशेष… आज भी ऑपरेशन विजय की गाथा खंडवा में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं में भर रही जोश

Operation Vijay
खंडवा

दादाजी भक्तों का अनोखा संकल्प… पैरों पड़ गए छाले, फिर भी होंठों पर भज लो दादाजी का नाम…

DADAJI DHAM KHANDWA
खंडवा

फोटो खिंचवाकर कार में बैठे थे परिवार के 10 लोग, खंडवा में मौत बनकर आया ट्रक

Road Accident
खंडवा

खंडवा गौरव दिवस… 3 अगस्त फूड फेस्टिवल और गुरु पूर्णिमा के भंडारों में प्लास्टिक एक्सपेरिमेंट पर रहेगा प्रतिबंध

Khandwa Gaurav Diwas
खंडवा

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी, पुराना बस स्टैंड और जूना महल क्षेत्र के विकास पर अब रहेगा प्रशासन का मुख्य फोकस

Simhastha 2028
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.