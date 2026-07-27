हरित प्रदेश अभियान : नमोवन शहर का बनेगा आक्सीजन बैंक, विकसित होगा प्राकृतिक जंगल

लायंस क्लब खंडवा से घनश्याम वाधवा, हेमलता पालीवाल, पवन लाड़,नारायण बाहेती, गुरमीत सिंघ उबेजा, अणिमा उबेजा, आशा उपाध्याय, व हीरालाल आदि। लियो क्लब से अभिषु शर्मा, अपूर्व उपाध्याय, श्रद्धा पालीवाल,प्रिया कारले आदि। अध्यक्ष संजय गंगराड़े, ओजस से संजना खत्री, इंदर दीप कौर ,लिट्टी मैथ्यू, प्रेरणा दुबे, दीपक दुबे, जोबिन जोसफ, राकेश खत्री, अनिल बाहेती, मनोज वर्मा, हरिशंकर दलाल , हीरालाल, सक्षम संस्था, महिला पतंजलि, आदर्श योग संस्कार के सदस्य उपस्थित रहे।