गुरु पूर्णिमा विशेष… 100 साल में तीसरी बार बदलेगा खंडवा के अवधूत संत श्री दादाजी धाम का स्वरूप

वर्तमान परिसर में बड़े दादाजी का समाधि मंदिर, छोटे दादाजी का समाधि मंदिर और नर्मदा मंदिर लगभग 2100 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले हुए हैं। बड़े दादाजी समाधि मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 41 फीट है, वहीं छोटे दादाजी मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 30 फीट है। यह नया मंदिर निर्माण बड़े दादाजी की विरासत को सम्मान देने और आने वाली पीढिय़ों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्यात्मिक केंद्र प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।