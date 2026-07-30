श्रावण मास में जा रहे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए तो यह रखे ध्यान, प्रशासन ने बदली हैं व्यवस्थाएं

प्रशासन ने श्रावण मास के लिए ओंकारेश्वर में नए बस स्टैंड से सरकारी अस्पताल होते हुए कुबेर भंडारी मार्ग को वन-वे किया है। सामान्य दर्शनार्थियों और शीघ्र दर्शन, वीआइपी प्रोटोकॉल दर्शनार्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। सामान्य दर्शनार्थी जेपी चौक, पुराने झूला पुल होते हुए रैंप के माध्यम से सुखदेव मुनि गेट से दर्शन कराए जाएंगे। यहां से श्रद्धालु तीन कतार में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह से 10 फीट दूर से दर्शन करते हुए धक्का गेट से बाहर आएंगे। निकासी द्वारा से प्रोटोकॉल और शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश कराया जाएगा। यहां से यू टर्न लेकर गर्भगृह से दर्शन करते हुए धक्का गेट से ही बाहर निकल जाएगा।