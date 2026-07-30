लाडली लक्ष्मी योजना : 4043 बेटियों को प्रोत्साहन, जनवरी में 500 को मिलेंगे एक-एक लाख

योजना का एक महत्वपूर्ण चरण जनवरी 2027 में आएगा, जब योजना में पंजीकृत 500 से अधिक बेटियां 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगी। पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने वाली इन बेटियों को योजना के तहत अंतिम किश्त के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास इसके लिए आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।