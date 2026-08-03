बारिश में धुल गई सड़कों की मरम्मत, गिट्टियों पर फिसल रही शहर की रफ्तार

शहर में बारिश ने सड़कों की मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। महज 20 से 25 दिन पहले पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा जिन मार्गों पर पेचवर्क और डामरीकरण कराया गया था। वहां पहली ही अच्छी बारिश के बाद डामर की परत बह गई। और गिट्टियां सड़कों पर बिखर गईं। कई स्थानों पर फिर से गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। फिसलन बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। नगर