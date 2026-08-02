खंडवा गौरव दिवस : 3 दिन तक गूंजेंगे किशोर दा के सुर, मैराथन दौड़ से हुआ आगाज

शनिवार को कार्यक्रम की फाइनल तैयारी को लेकर प्रभारी कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने संस्थाओं के साथ मंथन किया। इस दौरान तीन दिवसीय कार्यक्रमों को गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तीन दिवसीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। 2 से 4 अगस्त तक होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस अवर पर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत, सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह, डीईओ बलवंत पटेल समेत विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे।