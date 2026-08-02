मप्र : जनजातीय मंत्री के गृह जिले में आदिवासी हॉस्टलों में डेढ़ करोड़ की रोटी मेकर मशीनें हो रहीं कबाड़

रसोईया का कहना है कि आटा हाथ से गूथना पड़ता है। मशीन से रोटियां पकाने में अधिक खर्च आता है। बिजली और गैस दोनों की खपत अधिक होती है। अधीक्षक बलराम रावत का कहना है कि मशीन में बिजली के साथ गैस ज्यादा लगती है। बच्चे मशीन की रोटियां नहीं खाते हैं। तवा पर रोटियां बनाई जा रही हैं। अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम की मशीन स्टोर में रखी हुई है।