2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

मप्र : जनजातीय मंत्री के गृह जिले में आदिवासी हॉस्टलों में डेढ़ करोड़ की रोटी मेकर मशीनें हो रहीं कबाड़

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टल-आश्रमों में रोटी मेकर मशीनें पर अधिक खर्च से अधीक्षकों ने उपयोग बंद कर दिया है। इससे लाखों रुपए की मशीनें कबाड़ हो रहीं हैं। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह के गृह जिले में 56 हॉस्टल-आश्रमों में मशीनें लगाई गई हैं।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Aug 02, 2026

Tribal Hostel

खंडवा : उत्कृष्ट बालक हॉस्टल में स्टोर में रखी रोटी मेकर मशीन हो रही कबाड़।

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टल-आश्रमों में रोटी मेकर मशीनें पर अधिक खर्च से अधीक्षकों ने उपयोग बंद कर दिया है। इससे लाखों रुपए की मशीनें कबाड़ हो रहीं हैं। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह के गृह जिले में 56 हॉस्टल-आश्रमों में मशीनें लगाई गई हैं।

56 हॉस्टल-आश्रमों में लगाई गई हैं मशीनें

अनुसूचित जनजातीय हॉस्टल-आश्रमों में रोटी मेकर मशीनें पर अधिक खर्च से अधीक्षकों ने उपयोग बंद कर दिया है। इससे लाखों रुपए की मशीनें कबाड़ हो रहीं हैं। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह के गृह जिले में 56 हॉस्टल-आश्रमों में मशीनें लगाई गई हैं। करीब डेढ़ करोड़ रुपए की रोटी मेकर मशीनें स्टोर में बेकार पड़ी हैं।

गुजरात की कंपनी ने की थी मशीनों की आपूर्ति

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टलों में 10 माह पहले रोटी मेकर मशीनों को गुजरात की कंपनी ने आपूर्ति की थी। छात्रों को सहूलियत के लिए मशीनों से कम समय में रोटियां तैयार करेंगी। तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के कारण ज्यादातर हॉस्टलों में मशीनों का उपयोग बंद है। मशीनें स्टोर रूम में धूल फांक रही हैं। और उन पर कबाड़ रखा हुआ है।

मशीन की रोटियां बच्चों को पसंद नहीं

अनुसूचित जनजाति हॉस्टलों में मशीन की रोटियां छात्रों को पसंद नहीं आ रहीं हैं। सर्किट हाउस उत्कृष्ट बालक हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि मशीन की रोटियां कच्ची आती हैं। स्वाद भी हाथ से बनी रोटियों जैसा नहीं होता। रसोई में फिर से पारंपरिक तरीके से रोटियां बनाई जा रही हैं।

मशीन में रोटियां बनाने में खर्च अधिक

रसोईया का कहना है कि आटा हाथ से गूथना पड़ता है। मशीन से रोटियां पकाने में अधिक खर्च आता है। बिजली और गैस दोनों की खपत अधिक होती है। अधीक्षक बलराम रावत का कहना है कि मशीन में बिजली के साथ गैस ज्यादा लगती है। बच्चे मशीन की रोटियां नहीं खाते हैं। तवा पर रोटियां बनाई जा रही हैं। अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम की मशीन स्टोर में रखी हुई है।

गैस-बिजली का बढ़ा खर्च, मशीनों का उपयोग बंद

एक सिलेंडर से 10-12 दिन रोटी बनती है। मशीन से रोटी बनाने पर गैस सिलेंडर 7-8 दिन में ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा मशीन चालू करने के लिए बिजली बिल भी अधिक आता है। हॉस्टलों के किचन में खर्च बढ़ गया है। इससे अधीक्षकों ने मशीनों का उपयोग बंद कर दिया है।

स्टोर में पड़ी मशीनें हो रहीं खराब

मशीनों उपयोग बंद है। अधिकांश मशीनें स्टोर रूम में रख दी गई हैं। उन पर कबाड़ के साथ किचन की सामग्री रखी हुई है। कई मशीनों के तार चूहों ने कुतर दिए हैं। लंबे समय से उपयोग नहीं होने के कारण मशीनों के उपकरण भी खराब हो रहे हैं।

एक नजर में जाने समस्याएं

56 एसटी हॉस्टल-आश्रमों में लगीं मशीनें।

गुजरात की कंपनी ने की थी सप्लाई ।

गैस और बिजली की अधिक खपत से संचालन महंगा।

स्टोर रूम में रखी मशीनों पर कबाड़ जमा

कई मशीनों के तार और कनेक्शन चूहों ने कुतर दिए।

अधीक्षकों के पास मशीनें संचालित करने बजट नहीं।

इनका कहना :

डॉ नारायण सिंह, प्रभारी सहायक आयुक्त, टाइबल, खंडवा

रोटी मेकर मशीनें बंद नहीं है। मशीनों का उपयोग हो रहा है। इसको चेक कराएंगे। कुछ अधीक्षकों समीक्षा के दौरान यह जानकारी जरूर दी है कि मशीनों में गैस की खपत अधिक हो रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 11:59 am

Published on:

02 Aug 2026 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मप्र : जनजातीय मंत्री के गृह जिले में आदिवासी हॉस्टलों में डेढ़ करोड़ की रोटी मेकर मशीनें हो रहीं कबाड़

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्री दादाजी धाम खंडवा… किसी ने दादाजी महाराज से नौकरी, तो किसी ने शराब की लत छुड़ाने के लिए लगाई अर्जी

Shri Dadaji Dham
खंडवा

खंडवा गौरव दिवस : 3 दिन तक गूंजेंगे किशोर दा के सुर, मैराथन दौड़ से हुआ आगाज

Singer Kishore Kumar
खंडवा

मौत की धारा से जिंदगी की वापसी, साढ़े 10 घंटे की जंग जीतकर बचाई चार सांसें

रेस्क्यू किए गए हुजैफा, मयंक , अली अजगर और आयुष
खंडवा

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में घुसा बारिश और नाले का पानी, देशभर के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं हुई आहत

Omkareshwar
खंडवा

PNG Gas : सिलेंडर बुकिंग की झंझट होगी खत्म, घर-घर मिलेगी पीएनजी की सुविधा

png gas
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.