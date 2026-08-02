श्री दादाजी धाम खंडवा… किसी ने दादाजी महाराज से नौकरी, तो किसी ने शराब की लत छुड़ाने के लिए लगाई अर्जी

दान पेटियों में से दान की राशि के साथ ही कुछ अर्जियां भी मिली है। भक्तों ने अपनी-अपनी मनोकामना पूरी करने दादाजी महाराज से प्रार्थना की है। एक अर्जी में लिखा है कि दादाजी महाराज सीए परीक्षा में पास कराकर अच्छी जगह इंटर्नशीप दिलवा दो। एक अर्जी में भक्त ने अपनी शराब की लत छुड़ाने की प्रार्थना की है। एक अर्जी में लिखा है कि दादाजी महाराज मेरी गलत संगत छुड़वा दो, जिसके कारण घर में कलह हो रही है, गलत संगत छुटने से घर में सुख-शांति रहेगी। दानपेटी से चांदी के दो छोटे निशान लगभग 5 ग्राम के भी मिले है।