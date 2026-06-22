खंडवा में बेसहारा किसान… खराब मौसम और लेट हो रहे मानसून की नहीं मिल रही जानकारी

कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य किसानों को समय-समय पर कृषि और मौसम की जानकारी देकर उनकी फसलों की उन्नति के लिए प्रयास करना है। मानसून सिर पर है और किसान बोवनी की तैयारी में लगा हुआ है। किसान को उचित सलाह देने अब तक कृषि विज्ञान केंद्र ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि खंडवा जिले में अधिकतर किसान मानसून आधारित खेती करते है। रबी की तुलना में खरीफ का रकबा करीब एक लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। खरीफ में नियमित, अनियमित मानसून, मौसम बिगडऩे, बीजोपचार जैसी सलाह किसानों के लिए बहुत मायने रखती है।