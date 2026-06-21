टीआइ को निलंबित करने की मांग पर हिंदू संगठनों का हल्लाबोल, एसपी कार्यालय के बाहर ढाई घंटे धरना

शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच सहित अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभी ने रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली टीआइ प्रवीण आर्य को तत्काल निलंबित करने की मांग की। उनका आरोप था हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हर्ष बाथम और अक्षय मालविया के खिलाफ दुर्भावनावश प्रकरण दर्ज किया गया है। इस बीच विधायक पति मुकेश तनवे भी धरने में शामिल हो गए। उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल, डॉ. अनीष अरझरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की।