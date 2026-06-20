मनरेगा : जी-रामजी…पोर्टल में अटका विकास, तीन माह से पंचायतों में शुरु नहीं हो सके 15 हजार कार्य

पत्रिका ने शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की तो मनरेगा के कार्य ढाई माह से बंद हैं। सरपंचों का कहना है कि मनरेगा योजना बंद हो गई है। इसकी जगह अब जी-रामजी चालू होगी। अधिकारी उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि एक जुलाई से जी-रामजी के तहत कार्य शुरू होंगे। मामले में सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों का कहना है कि एक्शन प्लान तैयार कर रहे हें। एक जुलाई से कार्य शुरू होंगे।