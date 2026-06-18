जनजातीय कार्य विभाग : शिक्षकों का टोटा…फिर भी प्रतिनियुक्ति पर ट्राइबल के 60 शिक्षक

चालू शैक्षणिक सत्र में जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में शिक्षको की कमी है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां करने की तैयारियां शुरू हो गई है। जबकि ट्राइबल के 60 शिक्षक शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। इन शिक्षकों की वर्ष 2019 में दो साल के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई थी। पांच साल बीतने के बाद भी मूल विभाग में वापस नहीं आ सके हैं। मामले में प्रभारी सहायक आयुक्त बजरंग बहादुर सिंह ने शासन को पत्र भेजा है।